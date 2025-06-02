200 Çocuğa Bayram Hediyesi: Anlamlı Destek Projesi

200 çocuğa bayram hediyesi: Bayram öncesi anlamlı destek

ERZURUM - 2025 Aile Yılı kapsamında Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde anlamlı bir destek çalışmasına imza attı.

Sosyo-ekonomik destek alan vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Türk Kızılayı iş birliğiyle 61 ailedeki toplam 200 çocuğa bayramlık hediyeler dağıtıldı.

Ailelerin hem ekonomik yükünü hafifletmeyi hem de çocukların bayram coşkusunu artırmayı amaçlayan bu çalışma, kent genelinde büyük takdir topladı. Bayramlıklar, çocukların yaş ve ihtiyaçlarına uygun şekilde temin edilerek ailelere teslim edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bayramlar; paylaşmanın, dayanışmanın ve sevincin zirveye çıktığı özel zamanlardır. Biz de bu vesileyle çocuklarımızın yüzünü güldürmek, ailelerimizin yükünü bir nebze olsun hafifletmek istedik. Türk Kızılayı ile iş birliği içinde 61 ailemize ulaşıp 200 çocuğumuza bayramlıklar hediye ettik. Aile Yılı kapsamında yürüttüğümüz çalışmalarla toplumun her kesimine dokunmayı sürdüreceğiz. Sahada çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor."

Bayram öncesi gerçekleştirilen bu anlamlı destek faaliyeti, hem çocuklar hem de sosyo-ekonomik destek alan aileler için moral kaynağı oldu.