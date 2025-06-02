200 Çocuğa Bayram Hediyesi: Anlamlı Destek Projesi

200 Çocuğa Bayram Hediyesi: Anlamlı Destek Projesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde 61 ailedeki toplam 200 çocuğa bayram hediyeleri dağıtarak onların mutluluğunu artırmayı ve ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi hedefledi. Çocukların yaş ve ihtiyaçlarına uygun hediyeler temin edilerek ailelere teslim edildi.

200 çocuğa bayram hediyesi: Bayram öncesi anlamlı destek

ERZURUM - 2025 Aile Yılı kapsamında Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde anlamlı bir destek çalışmasına imza attı.

Sosyo-ekonomik destek alan vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Türk Kızılayı iş birliğiyle 61 ailedeki toplam 200 çocuğa bayramlık hediyeler dağıtıldı.

Ailelerin hem ekonomik yükünü hafifletmeyi hem de çocukların bayram coşkusunu artırmayı amaçlayan bu çalışma, kent genelinde büyük takdir topladı. Bayramlıklar, çocukların yaş ve ihtiyaçlarına uygun şekilde temin edilerek ailelere teslim edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bayramlar; paylaşmanın, dayanışmanın ve sevincin zirveye çıktığı özel zamanlardır. Biz de bu vesileyle çocuklarımızın yüzünü güldürmek, ailelerimizin yükünü bir nebze olsun hafifletmek istedik. Türk Kızılayı ile iş birliği içinde 61 ailemize ulaşıp 200 çocuğumuza bayramlıklar hediye ettik. Aile Yılı kapsamında yürüttüğümüz çalışmalarla toplumun her kesimine dokunmayı sürdüreceğiz. Sahada çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor."

Bayram öncesi gerçekleştirilen bu anlamlı destek faaliyeti, hem çocuklar hem de sosyo-ekonomik destek alan aileler için moral kaynağı oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET EMİN KIZILCA - Yerel
İstanbul'daki barış zirvesi sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Yeni bir esir takası hazırlığındayız

İstanbul'daki 1 saatlik zirve sonrası Zelenski'den ilk açıklama
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti

Belediye mi işçiler mi? Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
Taziye dönüşü midibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 27 yaralı

Taziye dönüşü facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti

Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'in ünlü teknik adamı Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı

Ünlü teknik adam itiraf etti: Fenerbahçe ve Galatasaray beni istedi
Böyle bir ölüm şekli yok! Sadece 1 kişi kurtuldu, o da arkasına bakmadan kaçtı

Böyle bir ölüm şekli yok
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil

Tatil fotoğrafları şok etkisi yarattı: Dünya Arda'ya henüz hazır değil
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Pınar Altuğ'dan açıklama

Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Altuğ'dan açıklama
Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba

Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba
Fenerbahçe'de gözler Tuncay Şanlı ve Gökhan Gönül'e çevrildi

Bu karedeki iki isim Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Togg yeni kampanyasında araç taksitlerini ev kiralarıyla eşitledi

Togg'dan bir ilk! Taksitler ev kiralarıyla eşitlendi
Ozan Akbaba ailesi için Mardin'e yerleşiyor

Ünlü oyuncudan radikal karar! İstanbul'u terk ediyor
Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali

Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.