Rusya'dan Tunceli'ye ata tohumu dönüşü

Rusya'da yaklaşık 20 yıl çalışan harita mühendisi Hıdır Bulut, eşi ve iki kızıyla birlikte doğayla iç içe yaşamak ve ata tohumlarını yeniden üretmek için Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Güzelpınar Köyü'ne döndü.

Rusya'da yaklaşık 20 yıl harita mühendisi olarak çalışan 42 yaşındaki Hıdır Bulut, yıllardır kurduğu köye dönme hayalini ailesiyle birlikte gerçekleştirdi. Rus asıllı 35 yaşındaki eşi Darina Bulut'un da köy yaşamını tercih etmesiyle birlikte iki kızını da yanına alan Bulut, Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Güzelpınar Köyü'ne yerleşti. Çocuklarının telefon ve bilgisayardan uzak, doğayla iç içe büyümesini isteyen Bulut, yıllardır bir köylünün ambarında bekleyen ata tohumu mısırları da yeniden üretime kazandırdı. Yaklaşık 7 yıl önce bir köylünün oğlundan aldığı ve 30-40 yıl boyunca ambarda bekleyen tohumların büyük bölümü, geçen yıllar içerisinde haşere, bit ve pireler nedeniyle zarar görerek adeta kepeğe dönüşmüştü. Bulut, 7 torba halinde ambardan çıkardığı tohumları yeniden toprağa ekti. Yaklaşık 10 milyon tohum tanesinden yalnızca 37'sinin filizlenmesine rağmen üretimden vazgeçmeyen Bulut, elde ettiği ürünlerden ata tohumunu çoğaltmayı başardı.

"Buradan bir kişi olarak gittim 4 kişi geri geldik. Göç veren bir bölgeye tersine göçle geri gelmiş olduk"

Çocuklarının teknolojiden uzak ve doğayla iç içe büyümesini istedikleri için köye yerleşmeye karar verdiklerini anlatan üretici Hıdır Bulut, "Çocuklarımız internetten, televizyondan, bilgisayardan uzak ve biraz daha doğayla iç içe, tarımı, geçmişi bilsinler diye bir yola çıktık. Eşim, annem artık biraz yaşlı olduğu için 'orada yaşayalım, çocuklarımın ninesiyle anıları olsun' demişti. Sağ olsun o da geldi buraya. Türkiye'nin en çok göç veren illerinden birinde yaşıyoruz. Bu bölgedeki insanlar buradan göç etti, gitti. Kimse kalmadı ama benim eşim Rus olduğu halde, Türkçeyi bile yarım yamalak bildiği halde, üstelik dereceli avukat olmasına rağmen benimle burada yaşamak istediğini belirtti. Ben insanların asgari ücretle büyük şehirde yaşamasına karşıyım. Çünkü buradan büyük şehirlere para kazanmak için göç edip gittik ama para kazanırken sağlığımızı kaybettik. Çünkü doğal beslenemedik. Kazandığımız paralarla kaybettiğimiz sağlığımızı geri alamıyoruz. İki tane kızım var. Buradan bir kişi olarak gittim 4 kişi geri geldik. Göç veren bir bölgeye tersine göçle geri gelmiş olduk. Bunun örnek olmasını istiyorum" dedi.

"Bir dağın eteğinde hiç melezlenmenin olmadığı GDO'lu ürünlerin ekilmediği bir coğrafyada bu tohumu çoğaltmayı başardım"

Rusya'da geçirdiği 20 yıl boyunca köye dönme hayali kurduğunu belirten Bulut, dönüş hazırlıklarını uzun yıllar öncesinden yaptığını ve ata tohumunu yaklaşık 7 yıl önce çoğaltmaya başladığını ifade etti. Yaklaşık 10 milyon tohumdan 37 tanesinin filizlendiğini ve bunları çoğaltmayı başardıklarını dile getiren bulut, " Rusya'da çalıştığım 20 yıl boyunca hep buraya dönme planı yaptım. Dolayısıyla altyapımı hazırlamak istedim. Zaten hep tarım ve hayvancılık yapmak istiyordum. Arıcılık da yapıyoruz. Hayalim köye dönmek olduğu için 'köyde ne yapabilirim?' diye düşündüm. Çünkü burada kendi mesleğimi icra edemeyecektim. Aynı zamanda şu an Rusya'da yüksek lisans yapıyorum. Yaklaşık 7 sene önce Cumhuriyetle yaşıt bir amcanın ambarında 30-40 yıl boyunca orada kalan ata tohumunu oğlundan aldım. Artık çürümeye yüz tutmuş kepek gibi olmuştu. Haşere, bit ve pireler o tohumu komple yemişlerdi. Kepek gibi olan tohumu 7 torba olarak ambardan çıkardık. Bu 7 torba tohumu toprağa serdik. Sulayıp üzerine toprak koyduk ama yere koyduğumuz zaman rüzgar hemen dağıttı onu. Tohum, artım tohum olma özelliğini yitirmişti. O 7 torba, belki 10 milyon tohum tanesinden sadece 37 tanesi filizlendi. Bir dağın eteğinde hiç melezlenmenin olmadığı GDO'lu ürünlerin ekilmediği bir coğrafyada bu tohumu çoğaltmayı başardım. Dolayısıyla tohum, ata tohumu olma özelliğini koruyor. Burada hiç fabrika, fabrika dumanı, otoban, karayolu yok. Dolayısıyla hava kirliliği, egzoz dumanı yok. Arazimizde hiçbir şekilde suni gübre kullanmadık, zirai ilaç kullanmıyoruz. 30-40 sene önce atalarımız bu toprakları tertemiz bırakıp gittiler, biz şimdi onlardan kalan toprağı tertemiz bir şekilde bir sonraki nesle taşımaya çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı