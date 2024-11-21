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20 Kasım Çocuk Hakları Günü Etkinliği Düzenlendi

20 Kasım Çocuk Hakları Günü Etkinliği Düzenlendi
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Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) tarafından Nirun Şahingiray Eğitim Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklara hak ve özgürlükleri anlatıldı. Van Barosu Çocuk Hakları Komisyonu'ndan Avukat Gülbahar Doğan, çocukların sorularını yanıtladı.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Nirun Şahingiray Eğitim Parkı'nda 20 Kasım Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.

20 Kasım Çocuk Hakları Günü nedeniyle Nirun Şahingiray Eğitim Parkı'nda çocuklarla bir araya gelen Van Barosu Çocuk Hakları Komisyonundan Avukat Gülbahar Doğan, çocuklara temel hak ve özgürlüklerini anlatan bir sunum yaptı. Etkinlikte çocuklar katılımcı avukatlara merak ettikleri konular hakkında sorular sordu.

Nirun Şahingiray Eğitim Parkı yetkilileri, TEGV'in her çocuğun eğitim hakkından eşit şekilde yararlanması için çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Haklarını bilen, soran ve sorgulayan çocuklar yetiştirmek önemlidir" ifadelerini kullandılar. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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