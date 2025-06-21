2. Uluslararası Çikolata Festivali İstanbul'da Başlıyor

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19-21 Eylül 2025 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek festival, çikolata tutkunları için eşsiz bir deneyim sunacak. Bitter ve sütlü çikolata tartışmalarının yanı sıra, kahveler, atölyeler ve canlı konserlerle dolu bir etkinlik programı yer alacak.

İstanbul, 19-21 Eylül 2025 tarihleri arasında Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek 2. Uluslararası Çikolata Festivali ile eşsiz bir deneyime ev sahipliği yapacak. Festival, sadece bir lezzet şöleni olmanın ötesine geçerek, çikolatayı sanatın kalbine taşıyacak.

Festival, 'dünyanın en tatlı etkinliği' unvanını haklı çıkaracak zengin içeriğiyle çikolata tutkunlarını ağırlarken, yüzyıllardır süren bir tartışmaya ev sahipliği yapıyor. Bitter çikolata, yüksek kakao oranıyla daha yoğun, acımsı ve kompleks bir tat profili sunarken daha az şeker içeriyor. Öte yandan, sütlü çikolata, kakao kitlesine eklenen süt tozu ve daha yüksek şeker oranı sayesinde daha kremsi, tatlı ve pürüzsüz bir dokuya sahip. Dünya genelinde yapılan anketlere göre, yetişkinlerin yaklaşık yüzde 60'ı sütlü çikolatayı tercih ederken, yüzde 40'lık bir kesim bitter çikolatanın eşsiz lezzetine sadık kalıyor. Festival, bu iki farklı lezzetin en iyi örneklerini bir araya getirerek damak zevkine göre seçim yapma imkanı sunuyor.

Çikolatanın ayrılmaz ikilisi kahveler de festivalde yerini alacak. Özel kahve kavurucularının ve baristaların katılımıyla, çikolatanıza eşlik edecek en iyi kahve çeşitleri tadılabilecek. Yerel butik üreticilerden uluslararası çikolata devlerine kadar geniş bir yelpazede yer alan çikolata markalarının stantları, en özel lezzetleri tatma ve yeni favorilerinizi keşfetme fırsatı sunuyor. Çikolata yapımının inceliklerini öğrenmek isteyenler için usta şefler eşliğinde düzenlenecek interaktif workshoplar ve tadımlar, hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşatacak. Minik çikolata severler için özel olarak tasarlanmış eğlence ve etkinlik alanlarında, oyunlar ve atölyelerle dolu bir dünya onları bekliyor. Festival boyunca çikolata temalı yarışmalar, sürpriz etkinlikler ve günün yorgunluğunu atmayı sağlayacak canlı konserlerle heyecan dorukta. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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