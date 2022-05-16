2. Uluslararası Bodrum Halikarnas Granfondo Bisiklet Yarışı Yapıldı - Haberler

BODRUM, MUĞLA (ANKA) - Bodrum'da düzenlenen 2. Uluslararası Halikarnas Granfondo Bisiklet Yarışı'na 18 farklı ülkeden 500'ün üzerinde bisiklet tutkunu katıldı. Muğla Valiliği öncülüğünde ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen uluslararası organizasyonda sporcular, uzun parkur (108 km) ve kısa parkur (68 km) olmak üzere iki etapta pedal bastı.

2. Uluslararası Bodrum Halikarnas Granfondo Bisiklet Yarışı, Bodrum Kalesi önünden start alarak iki etapta düzenlendi. Sporcuların Güvercinlik, Ağaçlıhöyük, Mumcular, Pınarlıbelen ve Çamlık rotasını takip etmesiyle devam eden yarışlar, Bodrum Antik Tiyatro önünde son buldu.

Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen ödül törenine katılan Muğla Valisi Orhan Tavlı, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, Muğla Karya İzcilik ve Gençlik Spor Kulübü Derneği Başkanı Hüseyin İlker Cömert ve TGA Turizm Direktörü Ceyda Şensoy, yarış sonunda yapılan ödül töreninde farklı kategorilerde dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.

Törende konuşan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, Bodrum ve Bodrum Belediyesi için çok güzel bir etkinlik olduğunu, profesyonel yarışmacıların dışında halkın da katılımının yarışmayı daha renkli hale getirdiğini belirtti. Tüm sporcuları tebrik ederek konuşmasını bitiren Seferoğlu, Bodrum Belediyesi olarak bu tarz etkinlikleri desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Yarışta dereceye girenler şöyle:

Uzun Parkur Genel Klasman Erkekler

Gökhan Uzuntaş Oğuzhan Taşkan Kürşat Akın

Uzun Parkur Genel Klasman Kadınlar

Sevcan Alper Gamze Ceyhan Galina Balandina

Uzun Yaş Kategoriler

Gökhan Uzuntaş Oğuzhan Taşkan Kürşat Akın

Kısa Parkur Genel Klasman Erkekler

Muhammed Erkan Şevket Özer Barış Akkoyun

Kısa Parkur Genel Klasman Kadınlar

Sera Sayar Züleyha Dikbaş Semanur Kiriş

Kısa Yaş Kategoriler

Muhammed Erkan Şevket Özer Barış Akkoyun

Paralimpik Kategori