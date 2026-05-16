Korgeneral Topaloğlu, Hakkâri Valiliği'ni ziyaret etti

2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan'ı makamında ziyaret etti.

Hakkari-Van Karayolu'nda Zap Suyu üzerine kurulan 2'nci Kaan Köprüsü'nde incelemelerde bulunan ve Çukurca ilçesinde çeşitli temaslarda gerçekleştiren bölgede bulunan 2. Ordu Komutanı Korgeneral Topaloğlu, daha sonra Hakkari Valiliği'ne geçti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Topaloğlu, Vali Taşyapan ile il genelinde yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Vali Taşyapan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Korgeneral Topaloğlu'na nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - HAKKARİ

