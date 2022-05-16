Tarsus Belediyesi'nden 19 Mayıs'a Dolu Dolu Kutlama - Haberler

TARSUS, MERSİN (ANKA) -

Tarsus Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı birbirinden renkli etkinliklerle kutlayacak. Gençlik ve Spor Bayramı için dolu dolu bir program hazırlayan Tarsus Belediyesi, düzenleyeceği etkinlikler ile 7'den 70'e tüm Tarsuslulara bayram coşkusu yaşatacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, 19-21 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan etkinlikler ile Tarsus'ta coşkuyla kutlanacak. Gençlerin bayramlarını doya doya yaşayabilmesi için hazırlanan programlarda, doğa yürüyüşünden çeşitli konserlere, DJ gösterilerinden, renkli holi partiye kadar birçok keyifli etkinlik yer alacak.

İlk olarak 19 Mayıs tarihinde Çamalan Mahallesi'nde Atatürk'ü Anma Yürüyüşü ile başlayan etkinliklerde vatandaşlar, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak doğanın keyfini spor ile çıkaracak. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda devam edecek olan etkinliklerde, Grup Refresh ve Defne Belediyesi Nazım Hikmet Korosu sahne alacak. 21 Mayıs 2022 tarihinde ise Mavi Rüyalar Konseri, Akbal Müzik Topluluğu, Şehit Özdemir Fen Lisesi Topluluğu sahnede yerini alacak. Etkinliklerde coşku DJ Hüseyin Çınar eşliğinde renkli Holi Parti ile tırmanacak.

BAŞKAN BOZDOĞAN: "19 MAYIS COŞKUSUNU BİRLİKTE YAŞAYALIM"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi için Samsun'a çıktığı ve bağımsızlık meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs'ın 103'üncü yıl coşkusu doyasıya yaşansın diye hemşehrilerimize dolu dolu bir program hazırladık. Gençliğimizin kıymeti bir yana spor ve sporcunun her daim yanında olmak için gösterdiğimiz çaba ile birlikte şimdiden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı kutlarım. Tüm Tarsuslu vatandaşlarımızı 19 Mayıs'ın gururunu ve coşkusunu yaşamak üzere etkinliklerimize davet ediyorum" diye konuştu.