Atatürk Köşkü, 19 Mayıs'ta yoğun ziyaretçi akınına uğradı

ESRA NUR PERVAN

(TRABZON) - Cumhuriyet'in 100.yılında restorasyonu tamamlanarak ziyaretçilerine kapısını açan Atatürk Köşkü'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda da yoğunluk yaşandı.

Atatürk Köşkü 2022 yılında kapatılarak restorasyon çalışmalarına başlanmıştı, cumhuriyetin 100. Yılında tamamlanarak tekrardan misafirlerini kabul etmeye başlamıştı.

İzmir'den Trabzon'a gelen Hatice Kellecioğlu, köşkte yapılan tadilattan çok memnun olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Atamızın da yaşamış olduğu bu köşkte, çalışmalar yaptığı bu köşkü görmek istedik ve çok mutluyuz. Köşkü çok güzel bulduk yeniden tadilat olmuş onu çok beğendik, pırıl pırıl, tertemiz, çok bakımlı çok mutlu olduk. Burada olmak çok mutluluk verdi, gözlerimiz doldu. Atamızı tekrar hatırlamak çok mutlu etti, çok duygulandırdı."

Muğla Fethiye'den öğrencileriyle birlikte Atatürk Köşkü'nü ziyaret eden Firdevs Kılınç, şunları söyledi:

"Bizler Trabzon'a Şehit Sümer Deniz Kız İmam Hatip Lisesi'nden 11 öğrenci ile geldik. Din Öğretim Genel Müdürlüğü'nün Evliye Çelebi kapsamında Trabzon Kız İmam Hatip Lisesi ile yapılan bir projede onların ev sahipliğinde burada 19 Mayıs'ta çok güzel bir tevafuk olarak Atatürk'ün evini görmeye geldik. Burada olmak çok değişik hissettirdi, birebir tarihi sanki canlı yaşadık. Buradan önce gezdiğimiz yerlerle birleştirdiğimiz de gerçekten benim adıma çok orijinal bir deneyimleme ve tarihe yolculuk oldu. 105.yılını kutladığımız ve gerçekten bağımsızlığımız için atılan ilk adımın Karadeniz'de olması Samsun'dan başlamış olması, Trabzon'un Samsun'a yakın olması bizi biraz daha sanki tarihin o sayfalarında ve sularında yüzdürdü. Bu şekilde hissettik öğrencilerimle de aynı şeyi paylaştık."

Yelda Çırıkoğlu isimli vatandaş ise, Atatürk Köşkü'nde olduğu için mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Doğma büyüme Trabzonluyum, şu an gururlu ve mutluyum, sevinçliyim. Ama isterdim ki bizim zamanımızda gençliğimizde yaşadığımız gibi 19 Mayıs'ımızı statta yaşamak isterdim. Maalesef bir konferans salonuna sığıyoruz. Böyle de güzel atamızı unutmadık, bugün geldik tekrardan köşkünü ziyaret edelim dedik, mutluyuz. Burada olduğum için gururlu hissediyorum gerçekten gururlu."