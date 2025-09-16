16 Ülke Dışişleri Bakanları'ndan Küresel Sumud Filosu'na Destek Açıklaması

Türkiye başta olmak üzere 16 ülkenin Dışişleri Bakanları Gazze'ye yola çıkan "Küresel Sumud Filosu" hakkında ortak açıklamada bulundu. Yazılı açıklamada, filonun güvenliği konusunda endişe edildiği dile getirilerek, "Filoya karşı her türlü yasa dışı veya şiddet içeren eylemlerden kaçınılması, uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Endonezya, İrlanda, Libya, Malezya, Maldivler, Meksika, Pakistan, Katar, Umman, Slovenya, Güney Afrika Cumhuriyeti ve İspanya Dışişleri Bakanları, kendi vatandaşlarının da katılım sağladığı bir sivil toplum girişimi olan Küresel Sumud Filosu'nun güvenliği konusunda endişelerini dile getirdiği bir yazılı açıklamada bulundu.

16 ülke tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Küresel Sumud Filosu, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı ve Filistin halkının acil insani ihtiyaçları ile Gazze'deki savaşın durdurulması gereğine dair farkındalık oluşturmayı amaçladığını bildirmiştir. Barış ile insani yardımın ulaştırılması hedefleri, uluslararası insancıl hukuk dahil uluslararası hukuka saygı ilkesiyle birlikte, Hükümetlerimiz tarafından paylaşılmaktadır. Bu nedenle, Filoya karşı her türlü yasa dışı veya şiddet içeren eylemlerden kaçınılması, uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz. Uluslararası sularda gemilere saldırı veya yasa dışı gözaltı dahil uluslararası hukukun ve Filoya katılanların insan haklarının ihlal edilmesinin sorumluluk doğuracağını hatırlatıyoruz."