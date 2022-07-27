1500 rakımlı dağa tırmanıp, yıpranan Türk bayrağını değiştirdiler

Yaşadıkları farklı illerden memleketleri Erzurum'un Oltu ilçesine gelen bayrak sevdalısı vatandaşlar, 1500 rakımlı Sitare Dağı'na tırmanarak yıpranan Türk bayrağını değiştirdiler.

Türkiye'nin farklı illerinden Oltu'ya gelen iş adamı Gencay Yıldıztekin, Türkiye Futbol Federasyonu'nda görevli hakem Oğuz Akyüz, Murat Yıldıztekin, Alperen Yıldıztekin ve İsmail Aydık, sabahın erken saatlerinde Sitare Dağı'na tırmandı. Yaklaşık bir saatlik tırmanışın ardından dağın zirvesine ulaşan grup, yırtılan Türk bayrağının yerine yenisini asarak, İstiklal Marşı'nı okudu.

Manisa'da yaşayan hakem Oğuz Akyüz, "Elimizden geldiği kadar izinlerimizi memleketimizde geçirmeye çalışıyoruz. Bundan 3 yıl önce de geldiğimizde bayrağımızın yırtık olduğunu fark ettik, gençlerle bir çalışma başlattık bayrağımızı değiştirmek için. Daha sonra Gencay ağabeyimiz bize katıldı. Geçtiğimiz yıl yine birlikte bayrağımızı değiştirmiştik, bu sene de yine bize nasip oldu, mutluyuz. Hem bayrağımızı değiştiriyoruz hem de memleketimize geliyoruz, memleket havası alıyoruz. Burada olmaktan son derece mutluyuz" dedi.

Gebze'den gelen iş adamı Gencay Yıldıztekin ise, "Oltu'ya geldik, sılayı rahim olarak 15 gün dolaştık, çok güzel oldu. Hemşerilerimizle sohbet ettik. Önceki yıl Oğuz Akyüz Sitare Dağı'ndaki bayrağı değişmişti, biz de bunu sürekli hale getirmek istedik. Geçen yıl birlikte çıkıp bayrağı değişmiştik. Biraz zorlanmıştık. Bu sene de dedik bu işi gelenek haline getirelim. Her yıl bayrağımızı değiştirmeye geleceğiz inşallah. Bugün de çıkıp bayrağımızı değişeceğiz, Oltululara ve milletimize hayırlı olsun" dedi. - ERZURUM