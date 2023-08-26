1500 rakımda 'İyi ki Varsın Eren'i hüzünle izlediler ADANA - Adana'nın Aladağ ilçesinde belediye sosyal ve kültürel faaliyetleri çerçevesinde yüzlerce kişi bin 500 rakımlı ilçede "İyi ki Varsın Eren" sinema filmi açık havada duygu dolu gözlerle izlendi.

1500 rakımda 'İyi ki Varsın Eren'i hüzünle izlediler

ADANA - Adana'nın Aladağ ilçesinde belediye sosyal ve kültürel faaliyetleri çerçevesinde yüzlerce kişi bin 500 rakımlı ilçede "İyi ki Varsın Eren" sinema filmi açık havada duygu dolu gözlerle izlendi.

Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerle kahraman Mehmetçiğin çatışması sırasında hayatını kaybeden Eren Bülbül ve onu korumaya çalışırken şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayat hikayesinin anlatıldığı filmde Aladağlı izleyiciler duygu dolu anlar yaşadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Aladağ Belediyesi iş birliği ile düzenlenen gece de gençler ve çocuklar için halk oyunları yer alırken etkinlik "İyi ki varsın Eren" açık hava sinema gösterimi ile son buldu.

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik ilçede aileler ve gençler için etkinliklerin devam edeceğini ifade ederek yeniden "İyi ki Varsın Eren, diyoruz ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.