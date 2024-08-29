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15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Irak vatandaşlarına vize muafiyeti

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Irak Cumhuriyeti'nin 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarına Türkiye'ye yapacakları turistik seyahatlerde ve transit geçişlerde vize muafiyeti sağlanacak. Muafiyet kararı 1 Eylül tarihinde uygulanmaya başlayacak.

Irak Cumhuriyeti'nin 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanması hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Irak Cumhuriyeti'nin 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili vatandaşları Türkiye'ye yapacakları 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vizeden muaf olacak.

1 Eylül tarihinde uygulanmaya başlayacak muafiyet kararı ise 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 18'inci maddesi gereğince alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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Yorumlar (1)

Özcan Özcan:

İSLAMCILARI NİYEYSE SESSİZ İŞGALE KARŞI DİRENİRKEN GÖREMİYORUZ.GERÇİ ONLAR DA MİLLİ BENLİK YOK Kİ.

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