Haberler

Vali Aydoğdu, 15 Temmuz gazisi polis memurunu ziyaret etti

Vali Aydoğdu, 15 Temmuz gazisi polis memurunu ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, FETÖ/PDY darbe girişiminde yaralanan gazi polis memuru Can Gülsever'i ziyaret ederek ailesiyle bir araya geldi. Ziyarette, milletin darbe girişimine karşı sergilediği birlik ve kahramanlığın unutulmayacağı, şehit ve gazilere minnet duyulduğu vurgulandı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimi sırasında yaralanarak gazi olan polis memuru Can Gülsever'i ziyaret etti.

Vali Aydoğdu'ya ziyarette 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ile ilgili birim amirleri eşlik etti.

Can Gülsever ve aile bireyleriyle bir süre sohbet eden Aydoğdu, gazi polis memuruna ve ailesine sağlıklı ve uzun ömür temennisinde bulundu.

Aydoğdu, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı milletin ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve kahramanlığın hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti.

Aziz şehitler ile kahraman gazilerin fedakarlıklarının daima saygı, minnet ve şükranla anılacağını ifade eden Aydoğdu, devletin şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanında olmaya devam edeceğini kaydetti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi

Haluk Levent adliyeye sevk edildi! İlk görüntüleri geldi

İşte Haluk Levent'in ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım

İşte Haluk Levent'in savcılık ifadesinde anlattıkları
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu! Bebeklerine koydukları isim oldukça dikkat çekici

Milli yıldızımız baba oldu! Bebeğe koydukları isim epey dikkat çekici
Demir borunun içinde ölümü bekledi: Nefes kesen operasyonla kurtarıldı

Demir borunun içinde ölümü bekledi: Nefes kesen operasyonla kurtarıldı
Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!

Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!
Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, programın sonunda yıkıldı

Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, programın sonunda yıkıldı
Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın

Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın
Van merkezli 25 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Milyarlarca liralık vurgun yapan 159 kişiye gözaltı

Milyarlarca liralıyı böyle kaldırmışlar! 159 şüpheli yakalandı