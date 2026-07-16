15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde Elazığ'da camilerde sela okundu

15 Temmuz hain darbe girişimin 10. yıldönümü dolayısıyla tüm yurttaki camilerde olduğu gibi saat 00.13'u gösterdiğinde Elazığ'daki camilerde de sela okundu.

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10'uncu yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen program çerçevesinde, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında millete birlik ruhu aşılayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki yaklaşık 90 bin camiden aynı anda yeniden yükseldi. Elazığ'da da saatler 00.13'ü gösterdiğinde İzzet Paşa Camii başta olmak üzere tüm camilerde eş zamanlı sela sesleri yükseldi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı