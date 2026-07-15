15 Temmuz'un 10. yılında Beştepe'den Külliyeye bayrak yürüyüşü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı dolayısıyla Beştepe Millet Bahçesi'nde düzenlenen programın ardından vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yürüdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen "10. Yılında 15 Temmuz : İrade Bizim, Zafer Bizim" programının ardından binlerce vatandaş Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yürüdü.

Yaklaşık 100 sivil toplum kuruluşunun katıldığı yürüyüş, vatandaşların attığı sloganlar eşliğinde gerçekleştirildi. Türk bayrakları taşıyan katılımcılara Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği de eşlik etti. 15 Temmuz şehitlerinin anıldığı yürüyüşte milli birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı verilen mücadelenin simgesi olarak düzenlenen yürüyüş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde sona erdi. Yürüyüşün ardından sivil toplum kuruluşları, Beştepe Millet Camii'nde "10. Yıl Nöbeti" tuttu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı