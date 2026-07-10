Erzurum'da 15 Temmuz Şehitleri Dualarla Anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Erzurum Valiliği koordinesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen programda, 15 Temmuz şehitleri ve vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitler dualarla yad edildi.

Tarihi Lalapaşa Camii'nde Cuma namazı öncesinde aziz şehitlerin ruhları için Mevlid-i Şerif okutuldu. Programa Erzurum Valisi Aydın Baruş, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yapılan dualarda, başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere vatanın bağımsızlığı, milletin birlik ve beraberliği uğruna canlarını feda eden tüm şehitler rahmet, minnet ve şükranla anıldı.

Mevlid programının ardından Erzurum Valiliği himayelerinde, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan lokma vatandaşlara ikram edildi.

15 Temmuz gecesi milletin iradesine ve demokrasiye yönelik hain darbe girişimi karşısında gösterilen destansı direnişin önemine dikkat çekilen programda, şehitlerin aziz hatırasının daima yaşatılacağı vurgulandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı