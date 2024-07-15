Eskişehir'de 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hatim duası yapıldı

Eskişehir'in 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Reşadiye Camii'nde şehitleri Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hatim duası gerçekleştirildi.

Eskişehir Valiliği'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği devam ediyor. Bu çerçevede, Reşadiye Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hatim duası gerçekleştirildi. Saat 12.30'da başlayan ve şehitler için duaların okunduğu etkinliğe birçok vatandaş katılım sağladı. - ESKİŞEHİR