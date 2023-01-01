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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yılbaşı coşkusu havadan görüntülendi

Yerel Haberler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yılbaşı coşkusu havadan görüntülendi

Yeni yılın ilk dakikalarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki havai fişekli kutlama ve Ortaköy'deki coşkulu kalabalık dron ile havadan görüntülendi.

Yeni yılın ilk dakikalarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki havai fişekli kutlama ve Ortaköy'deki coşkulu kalabalık dron ile havadan görüntülendi.
Yeni yılın ilk dakikalarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü renkli görüntülere sahne oldu. 2023'e girildiği ilk dakikalarda havai fişek gösterisi ile birlikte köprünün ışıl ışıl görüntüsü adeta görsel şölen yaşatırken, o anlar dron ile havadan görüntülendi.
Öte yandan Ortaköy'de coşkuyla yeni yılı kutlayan kalabalık da dron kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler

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