15 Temmuz şehidinin babası: '15 Temmuz gelince canımız ciğerimiz yanıyor'

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen Özel Harekat Polisi Eyyüp Oğuz'un babası Tevfik Oğuz, "Halk karşı çıktı ve Cumhurbaşkanımıza güvendi. Allah korudu ve cumhurbaşkanımıza bir şey olmadı. 15 Temmuz gelince canımız ciğerimiz yanıyor" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. Hain darbe girişiminde Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda Elazığlı Özel Harekat Polisi Eyyüp Oğuz'da şehit düştü. Babası Tevfik Oğuz (71), oğlunun şehadet mertebesine ulaşmasının yıl dönümünde İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Oğlunu hiçbir zaman unutmadığını dile getiren Tevfik Oğuz, "15 Temmuz'da cumhurbaşkanımızın sağ kurtulduğu için çok sevindim. Eğer cumhurbaşkanımızın başına bir iş gelseydi, 15 Temmuz gerçekleşmiş olacaktı. Türk halkı dinine bağlı bir halk, bu da hoca ve din adamı diye geçiniyordu. Halk karşı çıktı ve cumhurbaşkanımıza güvendi. Allah korudu ve cumhurbaşkanımıza bir şey olmadı. Netice hayırlı sonuçlandı. Birlik olduğumuz sürece bizi bölemeyecekler. Bu barış anlaşmasıyla terör olayları da biterse Türkiye'ni önü alınmaz. Silah bırakma ile memleketimize huzur gelir. Buna karşı çıkmak iyi değil. Ben iyi buluyorum ve inşallah da iyi olacak. Her zaman için ben barıştan yanayım. Çocuklarımız şehit oldu fakat bu ülke için oldular. Bu ülkeye barış gelirse daha iyi ve güzel olacak" diye konuştu.

"15 Temmuz gelince canımız ciğerimiz yanıyor"

15 Temmuz akşamı oğlunu aradığını ifade eden Oğuz, "Cevapladı fakat telefon anında kesildi. 15 dakika sonra tekrar aradım bu sefer telefona da cevap vermedi. Saat 23.30 gibiydi. Cevap vermeyince içime de doğdu. Ben bilet almak için çarşıya indim ama havaalanları kapalıydı, bilet vermediler. Geri eve geldim. Sabah, polisler ve akrabalar gelmiş toplanmışlar. Eyüp'ün o zaman şehit olduğu haberini aldım. Eyüp'ü hiçbir zaman unutmuyoruz, unutmayacağız da. Bu olay unutulursa sonuç iyi olmaz. 15 Temmuz gelince canımız ciğerimiz yanıyor" şeklinde konuştu.

"Ya o tarafta olsa ne yapardık, şimdi gurur duyuyoruz"

FETÖ'nün oğluna yaklaşmaya çalıştığını dile getiren baba Oğuz, "Eyüp'e sen başarılısın, sen bize tabi ol, seni komiser ve müdür yapak demişler. Oğlum ise 'Ben başarılıyım ama şerefsiz değilim' diyor. Ondan sonra kendisinden uzaklaşıyorlar. Allah'a kurban olayım ya o tarafta olsa ne yapardık. Şimdi gurur duyuyoruz. O elbaşı zındık öldü diyoruz ama o geberdi. O, hayvandan da aşağı. Ona sorulacak. 250 şehidin hesabı bundan sorulacak" dedi. - ELAZIĞ