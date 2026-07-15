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Eskişehir Valisi, 15 Temmuz şehidi Fatih Dalgıç'ı kabri başında andı

Eskişehir Valisi, 15 Temmuz şehidi Fatih Dalgıç'ı kabri başında andı
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Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 15 Temmuz hain darbe girişiminde İstanbul Çengelköy'de şehit düşen polis memuru Fatih Dalgıç'ın Çifteler ilçesindeki kabri başında düzenlenen anma programına katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anılan şehit için kabre karanfil bırakıldı; programa şehidin ailesi, protokol ve vatandaşlar katıldı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında İstanbul Çengelköy'de şehit düşen polis memuru Fatih Dalgıç'ın Çifteler ilçesindeki kabri başında düzenlenen anma programına katılarak aziz hatırasını dualarla yad etti.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında İstanbul'da görevli arkadaşlarına destek olmak için gittiği Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliği'nde çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Fatih Dalgıç'ın Çifteler ilçesi Alikan Mahallesi'ndeki kabri başında düzenlenen anma programına katıldı. Şehit Fatih Dalgıç'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi. Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve protokol üyeleri, şehidin kabrine kırmızı karanfil bırakarak aziz hatırasını rahmet ve minnetle yad etti.

Programa şehidin ailesi, il protokolü ve vatandaşlar da katılırken, program yapılan duaların ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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