15 Temmuz'un 10. yılında vefa yürüyüşü

15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde düzenlenen "İrade Bizim, Zafer Bizim" vefa yürüyüşüne katılan kahraman gaziler, tarihi gecede yaşadıklarını duygu dolu sözlerle anlattı. Tankların önüne ilk çıkan gazi Safiye Bayat, "Bu bir cihat yürüyüşüydü" derken, gazi Zişan Edeğer ise, "Mevla o gece içimizden ölüm korkusunu almıştı, bin canımız olsa yine feda etmeye hazırdık" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde İstanbul, tarihi bir anma etkinliğine ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla düzenlenen programlar kapsamında binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla Zincirlikuyu'da bir araya geldi. Buradan başlayan ve tekbirler eşliğinde devam eden dev yürüyüş, darbe girişiminin en kritik noktalarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Şehitler Anıtı önünde son buldu. 15 Temmuz darbe girişimine şahitlik eden vatandaşlar, o gece yaşananları yeniden hatırlatarak milletin azim ve kararlılığını bir kez daha vurguladı.

"Bu bir cihat yürüyüşüydü"

Hain darbe girişiminin ilk saatlerinde köprüye tek başına yürüyerek askerlerin karşısına çıkan gazi Safiye Bayat, bir an bile tereddüt etmediğini belirterek şunları söyledi:

"köprüye yürüyen ilk kişiyim. Hainlerle konuşma fırsatım oldu. Yaptıklarının yanlış olduğunu defaatle söylemeye gayret ettik. Ama onlar, dili kirli insanlardı. Hırpaladılar, hatta yanağımın üzerinden de ateş açtılar. ve sonrasında Allah'ın izniyle, yaptıklarının yanlış olduğunu korkusuzca dile getirmeye gayret ettim. Biliyorsunuz ki İslam'da bile bile kendini öldürme hakkı yok. Bile bile, bile isteye kendinizi öldüremezsiniz. Artık dedim ki; son bir konuşma yapayım, umarım arkamdan masum olanlar gelir. Dedim ki, 'Siz yenileceksiniz. Bunu ben görürüm, görmem; kimi kurşunlayacaksanız kurşunlayın. Burada ölsek de buradayız. Ben hemen az ileride sizi bekliyor olacağım.' Sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dinledim telefonumdan. Reisicumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan, 'Ben devletsem siz de milletsiniz. Ben öleceğim, hadi siz de benimle beraber bu yolu yürüyün' dedi. İşte bu bir cihat yürüyüşüydü. Biz o yürüyüşü yerine getirme arzusuyla canımızı, kanımızı, bedenimizi feda ettik."

"Mevla içimizden ölüm korkusunu almıştı"

Vefa yürüyüşünde ellerini semaya açarak şehitler için dua eden Zişan Edeğer ise vatan savunmasındaki kararlılığı şu sözlerle aktardı:

"15 Temmuz hayatımızda iz bırakan en önemli günlerden biriydi. Yaşadığımız sürece de asla unutmayacağız, unutturmayacağız. O gün hissettiklerimiz dünyada hiçbir kitap yazmamış, hiçbir kalem dile getirmemiştir. Yaşadığımız, vatanın zeval geleceği duygusu vatana, millete, bu ülkeye anlatılamaz bir duyguydu. Mevla o gece içimizden ölüm korkusunu almıştı. Hepimiz bir değil, bin can olarak; ben bir Zişan değil, bin Zişan olarak canımı feda etmeye hazırdım. Fatih'in torunlarının bu vatanı asla kimseye yar etmeyeceğini bilmelerini istiyoruz."

"Ankara'da bombalanmayı canlı canlı seyrettim"

Haberini aldığı ilk anlardan itibaren İstanbul'a ulaşmaya çalışan ancak yolların kapalı olması nedeniyle geri dönmek zorunda kalan 73 yaşındaki Fevzi Kütük de törene elindeki tarihi şapkayla katıldı. Kütük, "Kırıkkale'ye yaklaştığımızda köprüdeki olayları canlı canlı seyretmeye başladık. İstanbul karıştı diye otobüs bizi geri bıraktı. Sonrasında Ankara'ya geldiğimizde durum içler acısıydı. Bugün Filistin'i, Gazze'yi seyrediyoruz ama ben o gün Ankara'da bombalanmayı, mantar gibi bombanın yükseldiğini canlı canlı ülkemde seyrettim. 73 yaşında olmama rağmen gene de geldim. Sabahleyin 1,5 saat yol yürüdüm çünkü burada şehitlerimize, gazilerimize karşı bir borcumuz var, onu ödeyeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı