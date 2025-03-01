Ahmet Özsoy'un Anısına Öğrencilere Hediyeler Verildi

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Ahmet Özsoy'un anısına, isminin verildiği okulda okuyan öğrencilere hediyeler verildi.

TÜRKSAT Samsun İl Müdürü Fatih Soydeğer ve mesai arkadaşları, Özsoy'un adını taşıyan okulu ziyaret etti. Burada öğrencilere hediyeler dağıtan ekip, Özsoy'u yad etti. Soydeğer, Özsoy'un tüm Türkiye için unutulmaz bir kahraman olduğunu vurgulayarak, "15 Temmuz gecesi, vatanı uğruna canını feda eden Ahmet ağabeyimizi asla unutmayacağız. O, cesareti ve fedakarlığıyla hepimize örnek oldu" dedi. - SAMSUN