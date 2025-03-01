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Ahmet Özsoy'un Anısına Öğrencilere Hediyeler Verildi

Ahmet Özsoy'un Anısına Öğrencilere Hediyeler Verildi
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15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Ahmet Özsoy'un anısına ismini taşıyan okulda okuyan öğrencilere hediyeler dağıtıldı. TÜRKSAT Samsun İl Müdürü Fatih Soydeğer, Özsoy'un cesareti ve fedakarlığını vurgulayarak, onun unutulmaz bir kahraman olduğunu belirtti.

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Ahmet Özsoy'un anısına, isminin verildiği okulda okuyan öğrencilere hediyeler verildi.

TÜRKSAT Samsun İl Müdürü Fatih Soydeğer ve mesai arkadaşları, Özsoy'un adını taşıyan okulu ziyaret etti. Burada öğrencilere hediyeler dağıtan ekip, Özsoy'u yad etti. Soydeğer, Özsoy'un tüm Türkiye için unutulmaz bir kahraman olduğunu vurgulayarak, "15 Temmuz gecesi, vatanı uğruna canını feda eden Ahmet ağabeyimizi asla unutmayacağız. O, cesareti ve fedakarlığıyla hepimize örnek oldu" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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