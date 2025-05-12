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15 Temmuz gazisi Musa İlhan: "Türkiye ayağındaki en büyük prangadan kurtulmuş oldu"

15 Temmuz gazisi Musa İlhan:
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15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği Başkanı Musa İlhan, terör örgütü PKK'nın fesih kararıyla ilgili, "Türkiye ayağındaki en büyük prangadan kurtulmuş oldu.

15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği Başkanı Musa İlhan, terör örgütü PKK'nın fesih kararıyla ilgili, "Türkiye ayağındaki en büyük prangadan kurtulmuş oldu. İnşallah büyük Türkiye'nin şahlanışını göreceğiz diye düşünüyorum" dedi.

15 Temmuz'da darbeci askerlerin sıktığı kurşunla gazi olan 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği Başkanı Musa İlhan, terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararını değerlendirdi. İlhan, "Kalbimin 2 cm altında kalan bir kurşun ile yaşıyorum. Mesele vatansa gerisi teferruattır. Bugünkü haber bizi çok umutlandırdı ve mutlu etti. Böyle bir iradeyi ortaya koyan devlet aklına, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanına teşekkür ederiz. Biz aşağı yukarı 40 yıldır bu terör belası ile uğraşıyoruz. Nice canlarımız şehit oldu. Nice suçsuz, masum çocuklarımız katledildi. İnşallah bu iradeyi ortaya koyan devletimiz muvaffakiyet sağlar. İlahi kelimetullah için bu terör belasından kurtulmamız gerekiyordu. Türkiye'nin süper güç olabilmesi için bu terör belasından kurtulmamız gerekiyordu. Allah'ın iyilerin, dürüstlerin, doğruların yanında olduğunu düşünüyorum. Terörle mücadeleye harcanan rakamın yatırıma harcandığını düşünün. Şehir hastaneleri, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi köprüler, Atatürk Barajı gibi barajlar yapılabiliyormuş. Emin olun Türkiye'nin ayağındaki en büyük prangaydı. O en büyük prangadan kurtulmuş oldu. İnşallah büyük Türkiye'nin şahlanışını göreceğiz diye düşünüyorum. Türkiye'nin ne kadar büyük bir güç olduğu ortaya çıkıyor. Bugün dünyada aşağı yukarı iki yıldır devam eden bir savaş var. Her iki ülke de Türkiye'nin arabulucu olmasını istiyor. Bu ne kadar büyük bir şey. Bugün Hindistan ve Müslüman kardeşlerimiz Pakistan savaşıyor ve Pakistan'a verdiğimiz desteğin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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