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SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı 15 Temmuz'u Kutladı

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SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Dağlı, Türk milletinin demokrasiye sahip çıkma ve birlik ruhunu gösterdiğini vurgulayarak, aziz şehitleri rahmet ve minnetle anıyor.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Güner Dağlı mesajında, "Yüce Türk milleti ülkemizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen düşmanlara asla geçit vermemiştir" dedi.

Türk Milletinin, 15 Temmuz gecesi de birlik ve beraberlik ruhuyla iç ve dış düşmanlara karşı devletiyle kenetlenerek bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme konusundaki kararlılığını ortaya koyduğunun altını çizen Prof. Dr. Dağlı, mesajını şöyle sürdürdü:

"Aziz milletimiz, hain darbe girişimine karşı tarihi bir duruş sergilemiştir. Türk Milletinin inanç ve kararlığı ile her şeyin üstesinden gelebileceğine tüm dünya bir kez daha şahit olmuştur.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyor, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum." - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Demokrasi 15 Temmuz Yerel Haberler

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