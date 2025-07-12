15 Temmuz Darbe Girişiminin 9. Yılı Çanakkale Köprüsü'nde Kutlandı

15 Temmuz Darbe Girişiminin 9. Yılı Çanakkale Köprüsü'nde Kutlandı
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1915 Çanakkale Köprüsü'ne dev Türk bayrağı ve 15 Temmuz Derneği Bayrağı asıldı. Etkinlik, milli iradenin kazandığı Demokrasi Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirildi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 9'uncu yıl dönümü nedeniyle 1915 Çanakkale Köprüsü'ne dev bir Türk bayrağı, 15 Temmuz Derneği Bayrağı ve üzerinde "Zaferin Adı 15 Temmuz" yazılı bayrak asıldı.

15 Temmuz hain darbe girişimine karşı milli iradenin kazandığı Demokrasi Zaferinin 9'uncu yıl dönümünde, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne dev Türk bayrağı asıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Çanakkale Valiliği ve 15 Temmuz Derneği iş birliğiyle yapılan etkinlik 'Zaferin Adı: Türkiye' sloganıyla paylaşıldı.

Çanakkale Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde Türk bayrağını gururla dalgalandırdığı belirtildi. Yapılan paylaşımda, İstiklal Marşı'nın "O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak" mısralarına da yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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