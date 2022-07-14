15 Temmuz Beste Yarışması'nın başvuruları başladı

Birinci eser 50 bin lirayla ödüllendirilecek

İSTANBUL - Bahçelievler Belediyesi ve 15 Temmuz Derneği işbirliği ile düzenlenecek olan '15 Temmuz Temalı Beste Yarışması' düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı.

Bahçelievler Belediyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen "15 Temmuz Temalı Beste Yarışması'nın tanıtım toplantısına Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 15 Temmuz Derneği Başkan Vekili A.Tarık Şebik, 15 Temmuz Derneği Genel Sekreteri Ziya Gültekin, 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Ayşe Varank Aslantürk ve Zekeriya Erdim, jüri üyeliği yapacak olan Mustafa Şen, Elif Buse Doğan ve Yücel Arzen Hacıoğulları katıldı. Proje,15 Temmuz ruhunu yansıtan eserler besteleyen sanatçıları bir çatı altında toplamayı planlıyor. Yarışmanın profesyonel amatör fark etmeksizin tüm bestecilere ve şarkı sözü yazarlarına açık olduğu belirtildi. 15 Temmuz Beste Yarışması Düzenleme Kurulu jürisi tarafından 10 eser belirlenecek. Bu eserlerden Finale kalmaya hak kazanan 8 eser için, profesyonel aranjör tarafından bir albüm hazırlanacak. Birinci olan esere ise 50 bin lira ödül verilecek.

"15 Temmuz'u da unutmayacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, " Felaketle başlayıp zaferle sonuçlanan bu tarz olaylar bizim tarihimizde çok görülmektedir. İnşallah bu sonuncusu olur. Biz Sakarya'yı, büyük tearuzu unutmadığımız gibi 15 Temmuz'u da unutmayacağız. Bunun en güzel yollarından birisi müzik, buna bir bütünün parçası olarak bakmak lazım. Kültür sanat ve edebiyat alanı bunun en doğru alanı. Eserleri seçmekte zorlanacağımızı düşünüyorum" dedi.

"Unutursak yok oluruz"

15 Temmuz hain darbe girişiminin hedefinin Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhuriyeti olduğunu ifade eden Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ise, "Cumhuriyetimizi ele geçirip parçalayıp bölmek istiyorlardı. 15 Temmuz'u unutursak yok oluruz. Çünkü bunu unuttuğumuz zaman tekrar böyle bir girişimde bulunmak için çalışmalar başlatacaklar. Bu yılda 15 Temmuz ruhunu beste ile yansıtabilecek vatandaşlarımızı katılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kazananlar Cumhuriyet'in 100. yılında açıklanacak

Besteciler, yapıtın şarkı sözleri, kendisinin ve söz yazarının biyografik bilgileri ile 15 Temmuz Derneğinin "15 Temmuz Beste Yarışması" sayfasında bulunan "Katılım Formunu" doldurarak besteleriyle birlikte yükleyerek katılabilecekler. Besteler Mp3 formatında en geç 15 Mart 2023 tarihine kadar on5sifir7besteyarismasi.com sitesine yüklenecek. Ödül kazanan eserler Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 yılının Temmuz ayında düzenlenecek geniş kapsamlı etkinlik ile kamuoyuna açıklanacak.