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Tokat Emniyet Müdürlüğü'nden Çanakkale Zaferi İçin Duygusal Klip

Tokat Emniyet Müdürlüğü'nden Çanakkale Zaferi İçin Duygusal Klip
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Tokat Emniyet Müdürlüğü, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında, 15'liler ve polislerin yer aldığı duygusal bir klip yayınladı. Klipte, Tokat'tan giden gençler ve polis ekipleri saygı duruşunda bulunarak vatan sevgisini ve kahramanlık ruhunu yansıttı. Video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Tokat Emniyet Müdürlüğü, 18 Mart Çanakkale Zaferi için 15'liler ve polislerin canlandırıldığı duygusal bir klip yayınladı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında anlamlı bir klip yayınladı. Klipte, Çanakkale Savaşı'na Tokat'tan giden 15'liler ile polis teşkilatı canlandırıldı. Duygu dolu sahnelerin yer aldığı videoda, 15'lik gençler ve polis ekipleri şehitlikte saygı duruşunda bulundu. Geçmişten günümüze uzanan vatan sevgisini ve kahramanlık ruhunu yansıtan klip, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kullanıcılar, klibin anlamlı mesajlar içerdiğini belirterek Tokat Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür etti. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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