147. saatte kurtarılan Cudi'nin ilk sözleri: Ben çok kirliyim, beni hamama götürün

Hatay'da depremin 7. gününde 11-12 yaşlarındaki Cudi ve anneannesi sağ olarak enkazdan çıkarıldı. 147 saat sonra gün yüzü gören Cudi'nin ilk sözleri ise, "Ben çok kirliyim, beni hamama götürün" oldu.

10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

"BENİ HAMAMA GÖTÜRÜN"

Kurtarma ekiplerinden 7. günde 147 saat sonra umutları yeşerten bir kurtarma haberi daha geldi. Hatay'ın Yumak Mahallesi'nde enkaz altında kalan 11-12 yaşlarındaki Cudi ve anneannesi, peş peşe sağ olarak çıkarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında Cudi, "Sayıyorum. Biz 7 gündür çöküntü altındayız. Ben çok kirliyim, beni hamama götürün" dedi. Cudi sedye ile ambulansa bindirilirken, "Su verecek misiniz?" diye sordu.

"KİMSE VAR MI?" ÇAĞRISINA YANIT VERMİŞLER

Arama kurtarma ekiplerinin "Kimse var mı?" çağrısına ses gelmesiyle başlayan arama kurtarma çalışmalarına Zonguldak madencileri, Kütahya madencileri ve İstanbul itfaiyesi de destek oldu. Kepez Belediyesi ekipleri, Cudi'nin 7 katlı binadan zemine indiğini, oluşan yaşam boşluğu sayesinde hayata tutunduğunu söyledi.