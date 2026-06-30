Gökhan Günaydın, CHP Grup Başkanvekilliği görevine iade edildi

CHP'de mutlak butlan kararının ardından kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen isimler arasında yer alan İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Günaydın hakkındaki tedbir kararı, yaptığı itirazın ardından CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından kaldırıldı.

GÖREVİNE GERİ DÖNDÜ

Tedbir kararının kaldırılmasına ilişkin yazının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na ulaşmasının ardından Gökhan Günaydın yeniden CHP Grup Başkanvekilliği görevine başladı.

Gerekli yazışmaların tamamlanmasının ardından Günaydın'ın grup başkanvekili unvanı da TBMM'nin resmi internet sitesine yansıtıldı.

MUTLAK BUTLAN KARARI SONRASI GÖREVDEN ALINMIŞTI

CHP'de mutlak butlan kararının ardından dokuz milletvekili kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmişti. Bu süreçte İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın ile Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, grup başkanvekilliği görevlerinden alınmıştı.

Kaynak: ANKA