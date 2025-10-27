14 Yıl Sonra Gerçekleşen Hayal: Yağmur Irmak Tıp Fakültesini Kazandı

Elazığ'da 14 yıl önce çekilen bir videoda doktor olmak istediğini dile getiren ve o zamanlar 4 yaşında olan Yağmur ırmak, hayalini gerçekleştirerek tıp fakültesini kazandı.

Elazığ'da 14 yıl önce gazeteci Şah İsmail Gezici'nin yaptığı bir haber çalışmasında Yağmur Irmak, mikrofona doktor olmak istediğini söylemiş ve babası Ahmet Irmak'ta o anları kayda almıştı. Henüz 4 yaşındayken hayalinin doktorluk olduğunu dile getiren Irmak, lise bittikten sonra üniversite sınavlarına hazırlanmaya başladı. Yoğun bir tempoyla çalışan Irmak, hayalini gerçekleştirerek İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Küçüklük hayalinin ilk adımlarını atmanın gururunu yaşayan tıp öğrencisi, okulu tamamladıktan sonra doktor olarak hayalini resmiyete kavuşturmak için çalışmaya devam ediyor.

Tıp Fakültesinde okuyan Yağmur Irmak, "Küçük Yağmur'un hayallerini gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Her ne kadar eskiden bir dönem benim hayalim olmasa da şuan olduğum yerden mutluyum ve hayallerimi gerçekleştirmek benim için büyük bir onur. O görüntülerde ki Yağmur çok küçük ama o yaşına rağmen her şeyi bildiğine inanan birisi. İnsanlarla konuşmayı seven, okumayı seven ve yazı yazmayı yeni öğrendiğim bir dönemdi. O zamanlarda doktorluk bana çok havalı geliyordu çünkü, bir insan hayatını kurtarıyorsun. Diğer mesleklerde gerçekten çok değerli fakat dediğim gibi, benim ilgimi o yaşlarda en çok o meslek çekmişti. Lise döneminde baba mesleği olmasından kaynaklı mühendisliğe yöneldim çünkü o dönemde o tarz işler yapıyordum. Şuan ise bulunduğum alandan mutluyum. Şuan Malatya İnönü Üniversitesini kazandım. Birinci sınıf öğrencisiyim. Hayallerimizi gerçekleştirmek için çabalamak zorundayız. Burs için birkaç yere başvurdum fakat bir sonuç alamadım. Şehrimizin ileri gelenlerinden bana burs konusunda yardımcı olmalarını bekliyorum" dedi.

Aile olarak mutlu olduklarını dile getiren Baba Ahmet Irmak, "Kızımız geçmişe dönük hayallerini gerçekleştirdiği için bizde gururlandık. Sosyal medyada yeni bir akım var. Eskiye dönük ve şimdiki fotoğraflarını göstererek tanıtım yapıyorlar. Bende o dönemlerde çektiğim bir görüntüyü hatırladım ve biz neden böyle bir şey yapmıyoruz dedim. O dönem kızım, doktor olacağını söylemişti ve şimdi o hayalini gerçekleştirdiği için böyle bir şey aklımıza geldi. Biz, ailemiz ve sevenlerimiz çok mutluyuz. Kızım bizleri gururlandırdığı için de ona ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ