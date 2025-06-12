14 Yaşındaki Muhammet Efe'den Örnek Çiftçilik Hikayesi

14 Yaşındaki Muhammet Efe'den Örnek Çiftçilik Hikayesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın İncirliova İlçesi'nde okul dersleriyle birlikte 300 dönüm arazi işleyen 14 yaşındaki Muhammet Efe Çelik, azmi ve çalışkanlığı ile takdir topluyor. Gelecekte bilinçli bir çiftçi olmayı hedefleyen Çelik, tarımda teknolojinin önemine dikkat çekiyor.

Aydın'ın İncirliova İlçesi 50. Yıl ortaokulunda okuyan 14 yaşındaki Muhammet Efe Çelik, hem okul derslerinde hem de baba mesleği çiftçilikte azmi ve çalışkanlığı görenlerin takdirini topluyor. Bir yandan eğitim hayatını sürdürüp diğer yandan da yaklaşık 300 dönüm arazi işleyen Muhammet Efe, gelecekteki hayalinin bilinçli çiftçi olmak olduğunu söyledi.

Bu yıl etkili olan kuraklık ve Menderes Nehri'nin artık eskisi gibi su taşıyamamasından dolayı mısır üretiminde yoğunlaştıklarını belirten Muhammet Efe Çelik, gelişen teknoloji ile artık çiftçiliğin kas gücünden ziyade azim ve uykudan feragat edilerek yapıldığını belirtti. Aydın ovasından traktör kullanmayı bilen, toprağın ve ürünlerin dilinden anlayan herkesin çiftçilik yapabileceğini belirten Çelik, "İncirliova 50. Yıl Ortaokulu'nda okuyorum. Pek çok yaşıtım okuldan geri kalan zamanlarda bilgisayarda oyun oynayarak veya sanal olarak yarış arabası kullanarak eğlenip dinleniyor. Ben ise tarlaya gelip traktörle çift sürerek dinlenip eğleniyorum. Önceleri pamuk üretirdik bu yıl kuraklık nedeniyle mısır üreteceğiz. Tarım işinde ya büyüklerimden gördüklerimi uygulayarak ya da üründe marazi bir durum gördüğümde internetten ve ziraat ile ilgili kurumlardan bilgi alarak müdahale ediyorum. Şu anda kendim yaklaşık 300 dönüm arazi işliyorum. Bu işi yaparken okulumu ve derslerimi de aksatmamaya çalışıyorum. Çiftçilik bana göre güzel bir uğraş. Çünkü önümüzdeki yıllarda dünyanın en kutsal işinin çiftçilik ve özellikle gıda üretmek olacağına inanıyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Hindistan'da yolcu uçağı düştü

200'den fazla kişinin seyahat ettiği yolcu uçağı düştü
İçinde 244 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada

Yolcu uçağının düşme anı kamerada! Adeta alev topuna döndü
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var

MSB duyurdu! PKK'nın fesih kararı sonrası beklenen oluyor
Gözaltına alınan 10 fenomenin kimlikleri belli oldu! İçlerinde tanıdık isimler var

Gözaltındaki 10 fenomenin kimlikleri belli oldu
Ödül törenine damga vuran önlem! Keskin nişancılar eller tetikte bekledi

Törene damga vuran önlem! Keskin nişancılar eller tetikte bekledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi

Tavuklarına bakmak için kümese giren genç, korkunç şekilde can verdi
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Ümit Özdağ hakkında karar verildi
Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Sapanca Gölü'ne düşmüştü! 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı

Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak

İzmir'de yeni kriz! Yüzlerce çalışanın işine son verilecek
Ekrem İmamoğlu'nun 'bilirkişi' davası ertelendi

İmamoğlu duruşmaya katılmadı, dava ertelendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.