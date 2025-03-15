13 Yaşındaki Çocuk, Kardeşlerine Bakmak İçin Geri Dönüşüm İşçiliği Yapıyor

Eskişehir'de kardeşlerine bakabilmek için okula gitmek yerine boyundan büyük el arabası ile geri dönüşüm işçiliği yapan 13 yaşındaki Hasan El Helef, devlet yetkililerinin iş bulmak konusunda ailesine yardımcı olmasını bekliyor.

Yaklaşık 7 sene önce Türkiye'ye geldiğini belirten Hasan El Helef, geri dönüşüm işçiliği yaparak eve ekmek parası götürmeye gayret ediyor. Evde kalan küçük kardeşlerine bakmaya çalıştığını dile getiren Helef, yaşıtları okula giderken boyundan büyük el arabası ile plastik ve karton topluyor. Türkiye'de ailesinin bir şekilde iş bulamadığını ifade eden emekçi çocuk, devlet yetkililerinin bu konuda kendilerine yardım olmasını bekliyor. Helef'in sorumluluk sahibi tutumu ise görenlerin takdirini topluyor.

"Bir sürü kardeşim var, onlara bakmaya çalışıyorum"

Kendi boyundan büyük el arabasını taşırken bazen zorlandığını belirten Hasan El Helef, "Plastik ve karton topluyorum. Büyük bir el arabası taşıyorum. Bazen zor oluyor ama çalışıyorum, para kazanmak istiyorum. Bir sürü kardeşim var, yaşları küçük. Onlara bakmaya gayret ediyorum. İş olmadığı için ailem çalışmıyor. Mümkünse buradan ailem için iş istiyorum. Çabalamamıza rağmen iş bulamıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR