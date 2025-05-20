13. Ulusal Yaşlılık Kongresi Karabük'te gerçekleştirildi

13. Ulusal Yaşlılık Kongresi Karabük'te gerçekleştirildi
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Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği (YASAD) iş birliğinde düzenlenen 13. Ulusal Yaşlılık Kongresi, "Yaşlı Eğitimi" temasıyla gerçekleştirildi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği (YASAD) iş birliğinde düzenlenen 13. Ulusal Yaşlılık Kongresi, "Yaşlı Eğitimi" temasıyla gerçekleştirildi.

KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda yapılan kongrenin açılışına KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersin Müezzinoğlu, Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülay Günay, YASAD Başkanı Prof. Dr. Velittin Kalınkara ile akademisyenler, kamu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Gülay Günay, Birleşmiş Milletler'in 2019 Dünya Yaşlanma Raporu'na atıfta bulunarak yaşlı nüfus artışının sürdürülebilir kalkınma açısından kritik olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Kalınkara ise Karabük Üniversitesinin ev sahipliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Prof. Dr. Elif Çepni, yaşlıların toplumsal hayata aktif katılımını sağlayacak politikaların önemine dikkat çekerek, "Tecrübelerini genç nesillere aktarmalarını sağlayacak modeller üretmeliyiz" dedi.

Kongrede, Türkiye Yardım Sevenler Derneği Karabük Şube Başkanı Hürmet Özdemir, Yeşilay Karabük Şube Başkanı Ahmet Ustaoğlu ve iş insanı Şefik Yılmaz Dizdar da davetli konuşmacı olarak yer aldı.

Gün boyunca süren oturumlarda yaşlı bireylerin eğitim, sağlık, afet sonrası destek, ilaç kullanımı farkındalığı ve ayrımcılık gibi konular bilimsel sunumlarla ele alındı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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