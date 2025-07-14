13. Midider Pilav Şenliği Coşkuyla Kutlandı

13. Midider Pilav Şenliği Coşkuyla Kutlandı
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Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen 13. Midider Pilav Şenliği, yoğun katılım ve etkinliklerle geçen bir gün oldu. Binlerce kişi pilav yiyip, halay çekti ve konserlerle eğlendi.

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Midider Pilav Şenliği, yoğun katılım ve coşkulu etkinliklerle birlik ve beraberlik havasında kutlandı.

Malatya'nın Darende ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen geleneksel Midider Pilav Şenliği yoğun katılımla gerçekleşti. Binlerce kişinin katıldığı şenlikte pilav kazanları kaynadı, halaylar çekildi, konserlerle vatandaşlar unutulmaz bir gün yaşadı.

Darende ilçesine bağlı Yukarıulupınar Mahallesi'nde Midider Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen pilav şenliği, bu yıl önceki yıllara kıyasla çok daha yüksek katılımla gerçekleşti. Yurt içi ve yurt dışından gelen çok sayıda vatandaş, şenlik vesilesiyle memleketlerine dönerek dost ve akrabalarıyla hasret giderdi.

Şenlikte çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılırken, misafirlere pilav ikramında bulunuldu. Etkinlikte sahne alan sanatçılar Mehmet Balaman, Cemal Öztaş ve Celal Bayar söyledikleri türkülerle katılımcıları coşturdu. Müzik eşliğinde çekilen halaylarla coşku doruğa çıktı.

Midider Derneği Başkanı Kenan Alçık, şenliğin birlik ve beraberliğe vesile olduğunu belirterek, "Uzaktan yakından gelerek bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Derneğimizin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese minnettarız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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