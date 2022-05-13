110 yıllık tarihi konak hizmete girdi - Haberler

ORDU (İHA) - 110 yıllık tarihi konak hizmete girdi

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür Sanat çalışmaları nedeniyle kiralanan tarihi Yürürler Konağı düzenlenen görkemli açılışla hizmete girdi.

1913 yılında Çerkez Prens Ahmet Efendi tarafından bir Rus mimara yazlık olarak yaptırılması sonrası tarih kokan konağın restorasyon çalışmalarına başlayan Ordu Büyükşehir Belediyesi, uzun süreli bir çalışmanın yapılması sonrası Ünye Kültür ve Sanat Konağı olarak hizmete girdi. 1913 yılında Çerkez Prens Efendinin torunu ve aynı zamanda Ünye Milli Tabur Komutanlığını yapmış İstiklal Madalyası sahibi Sabri beyin oğlu Hüsrev beyin isminin verildiği konak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in katılımlarıyla açılışı gerçekleştirildi.

"Tarihi eser mimari ile buluşarak hizmete girdi"

Ordu Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şen, "Ünye Kültür ve Sanat Konağı 1913 yılında Çerkez Prens Ahmet efendi tarafından bir Rus mimara yazlık olarak yaptırılıyor. Sonra 1913 yılında Çerkez Prens Efendinin torunu ve aynı zamanda Ünye Milli Tabur Komutanlığını yapmış İstiklal Madalyası sahibi Sabri beyin oğlu Hüsrev beyin ismi bu konağa veriliyor. Hüsrev bey 1943 ve 1953 yılları arasında 3 kez Ünye Belediye Başkanlığı yapıyor ve en son 1957 yılında 11. Dönem Ordu Milletvekili seçiliyor. Mevcut konağın üçüncü katı Erzincan depreminde yıkılıyor. Bu konakta 1921 yılının Ağustos ayında Nazım Hikmet ve yazar Vala Nureddin'de bu konakta ağırlandı. Geçen sene Büyükşehir Belediyesi olarak bakanımızın talimatıyla kiraladığımız bu konak yeni bir işlev kazandırılarak Ordu Büyükşehir Belediyesi Kütür ve Sanat Konağı olarak hizmet verecektir. Yıllardır boş olan ve ender mimari özellikler taşıyan bu konak restore edilerek bundan sonra kültür sanat etkinlikleri söyleşiler, sergiler, edebiyat günleri, felsefi konuşmaları ve aynı zamanda bu hizmetler verilirken kafe hizmeti de vermiş olacak. Konağımızın üst kadında aynı zamanda birebir müzik dersi verilecek. Bu sanat etkinlikleri içerisinde evlerimizde oturan kadınlarımızın özel el hünerleriyle hizmet vereceklerdir" dedi.

"Ünye tarih için biçilmiş kaftandır"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler," Bizler bu gibi tarihe ışık tutmuş konaklarımızı günümüze yansıtarak yaşatmak istiyoruz. Bunu yaparken aynı zamanda Ünye'nin geçmişiyle geleceğini, dikey eserlerle daha ileriye götürmek istiyoruz. Bunun için tarihi anlamda Ünye çok müsait bir yer. Burada mimari çalışmalarımızla ekip arkadaşlarımızla sabırlı bir şekilde onarımı yapılarak tamamlandı. Kısacası istenildiğinde her şey oluyor. Burası sadece bir konak değil, ayrıca bir çekim merkezidir. Dolayısıyla turizm açısından yerli ve yabancı misafirlerimizi de ağırlayabileceğimiz bir yer olacak. Dolayısıyla ilçemizde bir tarih bütünü var ve bunu birlikte yaşatacağız. Burayı yükseltmek ve gün yüzüne çıkarak kullanmak bizim elimizdedir. Ünye tarih ve hizmet için biçilmiş kaftandır" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların arından 110 yıllık tarihi konak görkemli açılışla hizmete girdi.