110'uncu Dönemi birincilikle bitiren kaymakam Pazaryeri'ni seçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen 110. Dönem Kaymakamlık Kura Töreni'nde, dönemi birincilikle tamamlayan Muhammed Mustafa Kara, görev yeri olarak Bilecik'in Pazaryeri İlçesi'ni seçti.

Kaymakamlık kursunu üstün başarıyla bitirerek Türkiye birincisi olan Kaymakam Muhammed Mustafa Kara, kura sonucunda Bilecik'in sakin, üretken ve gelişen ilçesi Pazaryeri'nde görev yapacak olmanın gururunu yaşadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitaplarıyla gerçekleşen törende, ülkenin dört bir yanına atanan yeni kaymakamlar mazbatalarını alırken, Kara'nın gösterdiği başarı da dikkat çekti. - BİLECİK