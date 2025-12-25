Kocaeli'de 11. Yargı Paketi sonrası tahliyeler başladı

TBMM'de kabul edilerek yasalaşan 11. Yargı Paketi ile birlikte Kocaeli'de cezaevlerinden tahliyeler başladı. Paketle erken tahliye olan hükümlülerin aileleri de yakınlarına kavuşmak için Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları Kampüsleri'nin önüne geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 11. Yargı Paketi kabul edilerek yasalaştı. 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar sebebiyle hüküm giyenler, denetimli serbestlik haklarından 3 yıl erken faydalanabilecek. Bununla birlikte ilk etapta yaklaşık 50 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor. Terör ve örgütlü suçlar ile aile fertleri veya engellilerin hedef olduğu cinayetler, cinsel saldırı-istismar ve deprem suçlarında bu hak uygulanmayacak. Paketin yasalaşması ile birlikte Kocaeli Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde cezasını çeken hükümlülerin yakınları cezaevi önüne gelmeye başladı. Haktan yararlanacak olan hükümlülerin aileleri, yakınlarının çıkışını heyecanla bekledi.

Tahliye olan bir mahkumun yakını Yakup Yaman, "Vatana millete hayırlı bir haber oldu. Aynı hataları tekrarlayıp buraya gelmezler, gelmemelerini ümit ediyorum. Beraat edenlere de geçmiş olsun diliyorum, devletimize de milletimizden de Allah razı olsun" dedi. - KOCAELİ