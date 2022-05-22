100. Yılında Türk- Yunan İlişkileri Kongresi Samsun'da Yapıldı - Haberler

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Samsun DSİ konferans salonunda 21-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında 3 gün sürecek olan 100. yılında Türk- Yunan ilişkileri kongresi Samsun'da başladı. Karadeniz Rumeli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Salih Meriç, "Yurt içinde ve yurt dışında ve biraz özeleştiri yapmak gerekirse Türkiye'deki STK'ların onlara nazaran çok daha fazla çalışma yapması gerekiyor. Gerek akademik dünyada ve gerekse uluslararası toplumda bunları daha iyi bir şekilde dile getirmemiz gerekiyor" dedi.

Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu Genel başkanı Salih Meriç ve Genel Sekreter Adem Güner'in düzenlediği kongreye Batı -Trakya Türkleri Dayanışma Dernekleri Genel Başkanı Hasan Küçük, Rodos İstanköy ve Adalar Dayanışma Derneği başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, İstanbul Türk Ortodoks Patrikhanesi Başpiskopos Papa Eftim'in torunu Başpiskopos yardımcısı ve basın sözcüsü Selçuk Erenerol, Samsun Tarih Derneği Başkanı Mehmet Köseoğlu ve Makedonya Türk Hareketi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Siyasi Toplumlararası İlişkiler Bakan yardımcısı Cabir Dok katıldı.

yılında Türk- Yunan İlişkileri Kongresi DSİ Samsun 7. Bölge Müdürlüğü konferans salonunda başladı.

"BİRÇOK ÇALIŞMA HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Karadeniz Rumeli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Salih Meriç'in yaptığı açılış konuşması şöyle:

"Bu yaz birçok çalışmayı hayata geçiriyoruz. Mübadelenin dört tane ayağı var. Birisi Anadolu'dan Yunanistan'a giden Ortodoks'lar, diğeri Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen Müslümanlar, İstanbul'da kalan Rum azınlık ve bir de Batı Trakya'daki Türklerimiz. Biz bu akademik toplantıda bu dört unsuru da işlemek için konularımızla çok çok kapsamlı çok geniş çalışmalar akademisyenler tarafından gün boyunca tevdi edilecektir. Sivil Toplum Örgütleri olarak bizlere gerek yurt içinde gerekse yırt dışında çok görevler düşüyor. Şöyle ki sadece bu yıl, Yunanistan Kültür Bakanlığı İzmir'de kaybettikleri savaş için küçük Asya felaketi olarak adlandırdıkları, bizim kurtuluş savaşı olarak adlandırdığımız savaş için 1 milyon 800 bin Euro artı KDV destek açıklaması yaptı. Yaklaşık 70 adet uluslararası çalışmaya Yunanistan Kültür Bakanlığı destek verecektir. Yurt içinde ve yurt dışında ve biraz özeleştiri yapmak gerekirse Türkiye'deki STK'ların onlara nazaran çok daha fazla çalışma yapması gerekiyor. Gerek akademik dünyada ve gerekse uluslararası toplumda bunları daha iyi bir şekilde dile getirmemiz gerekiyor."

"KONGRE, YAKIN TARİHE KATKIDA BULUNACAK"

Mehmet Köseoğlu, Selçuk Erenerol, Hasan Küçük, Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı ve Sabri Mutlu da birer konuşma yaparak derneklerinin faaliyetlerini anlattılar. Makedonya Türk Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Siyasi ve Toplumlararası İlişkiler Bakan Yardımcısı Cabir Dodo da şunları söyledi:

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunun halen hissedildiği şu günlerde Samsun'da olmak gerçekten bir ayrıcalık. Bu konuda emeği geçen başta Salih Meriç'e, olmak üzere bütün STK kuruluşlarına teşekkür ederim. Bildiğiniz üzere, Makedonya Balkanlar ve Anadolu arasındaki bağlar yüzyıllara dayanmaktadır. Osmanlının çekilmesiyle birlikte Balkanlarda birçok devlet kuruldu. Zaman zaman birçok savaş oldu sınırlar değişti. Ancak Türk kimliği, Türk dili, Türk geleneği her zaman yaşatıldı. Bu konuda önemli bir mücadele yürütüldü. Bu mücadele kuşkusuz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği olmadan başarılı olamazdı. Ancak bu mücadelede Türkiye'de de faaliyet gösteren STK'ların önemine vurgu yapmak istiyorum. Sizler bizim için çok önemli bir değersiniz. Makedonya, Balkanla ve Rumeli camiasını Anadolu'ya bağlayan köprüsünüz. Bu konuda vermiş olduğunuz emeklerinizden dolayı, teşekkür ediyorum. Bugün de açılışını yaptığımız kongrenin Türkiye Yunanistan ilişkilerine Balkanların yakın tarihine katkılarda bulunacağına inanıyorum."