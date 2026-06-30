10 yaşındaki Erva, kanser hastaları için saçlarını bağışladı

Sinop'un Türkeli ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Erva Avcı, kanser hastaları için saçını kestirerek bağışladı.

Kanser Savaşçıları Derneği tarafından hayata geçirilen "Saçım Saçın Olsun" projesi, gönüllülerin bağışladığı doğal saçlardan peruk hazırlanarak kanser tedavisi nedeniyle saçlarını kaybeden bireylere ücretsiz ulaştırılmasını amaçlıyor. Proje, hastalara hem moral vermeyi hem de tedavi sürecinde kendilerini daha iyi hissetmelerine katkı sağlamayı hedefliyor. 10 yaşındaki Erva Avcı da proje kapsamında saçlarını kestirerek, peruk yapımı için bağışladı. Erva'nın anlamlı bağışı iyiliğin yaşının olmadığını bir kez daha gözler önüne sererken, küçük kız gösteridği duyarlılıkla çevresinden büyük takdir topladı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı