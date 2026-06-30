Haberler

10 yaşındaki Erva, kanser hastaları için saçlarını bağışladı

10 yaşındaki Erva, kanser hastaları için saçlarını bağışladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Türkeli ilçesinde 10 yaşındaki Erva Avcı, 'Saçım Saçın Olsun' projesi kapsamında saçlarını kestirerek kanser hastalarına bağışladı. Küçük kızın bu anlamlı hareketi büyük takdir topladı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Erva Avcı, kanser hastaları için saçını kestirerek bağışladı.

Kanser Savaşçıları Derneği tarafından hayata geçirilen "Saçım Saçın Olsun" projesi, gönüllülerin bağışladığı doğal saçlardan peruk hazırlanarak kanser tedavisi nedeniyle saçlarını kaybeden bireylere ücretsiz ulaştırılmasını amaçlıyor. Proje, hastalara hem moral vermeyi hem de tedavi sürecinde kendilerini daha iyi hissetmelerine katkı sağlamayı hedefliyor. 10 yaşındaki Erva Avcı da proje kapsamında saçlarını kestirerek, peruk yapımı için bağışladı. Erva'nın anlamlı bağışı iyiliğin yaşının olmadığını bir kez daha gözler önüne sererken, küçük kız gösteridği duyarlılıkla çevresinden büyük takdir topladı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan İsrail'e Erdoğan'dan Kabine sonrası sert tepki

Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal karara Erdoğan'dan sert tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi tutuklandı
Nepal'de artan kuş gribi vakaları nedeniyle yüz binlerce kümes hayvanı itlaf edildi

Hızla yayılıyor, yüz binlerce hayvan itlaf edildi
Torunlarına bile anlatabilecekleri tarihi olaya şahit olurken televizyon uyku moduna girdi

Tam da torunlarına bile anlatacakları tarihi olaya şahit olurken...
Muslera'dan buruk veda

Muslera'dan acı veda
Herkes Bakan Tekin'i etiketliyor! Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti

Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
Soğuk baklavaya yeni rakip: Sadece Gaziantep’te üretiliyor, kilosu 800 TL'den gidiyor

Soğuk baklavaya yeni rakip! Sadece bir ilimizde üretiliyor
Mauro Icardi'nin menajerinden yeni sözleşme açıklaması

Milyonların beklediği açıklama geldi