10 yaşındaki bedensel engelli Havva'nın tek isteği ayağa kalkıp polis olabilmek

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki bedensel engelli Havva Suna Baysal, polis üniforması giyip en sevdiği oyuncağı olan polis arabasıyla odanın içinde siren sesi çıkararak devriye atıyor.

4 çocuklu Baysal ailesinin en küçüğü olan Havva, daha önce evlerini ziyaret eden polislerin hediye ettiği üniformayı sürekli giyip oyuncak polis arabasıyla sürekli oynuyor. Hediye gelen Türk bayrağını da evinin baş köşesine astıran Havva'nın en büyük hayali ise ayağa kalkıp sağlığına kavuşarak gerçek bir polis olmak.

Çeşitli hastalıklarla boğuşmasına rağmen yüzünde mutluluk eksik olmayan kızını sırtında taşıyarak büyüttüğünü belirten anne Bedriye Baysal, "10 günlükken ve 1 yaşındayken iki kez operasyon geçirdi. Sonra el ve ayakları normale döndü. Ancak yürüme engeli devam etti. Yürüyebilmesi için umut olan operasyonuysa maddi imkan yetersizliği nedeniyle yaptıramadık" dedi.

Baysal, uzun süren tedavi süreçleri nedeniyle ilkokul 2. sınıftan itibaren eğitimini devam ettiremeyen kızının kendi ayakları üzerinde durması için çaba gösterdiği söyleyerek destek istedi.