1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Bodrum'da kutlandı

Yarışmalarda renkli görüntüler yaşandı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı törenlerle kutlandı. Yarışmalarda renkli görüntüler yaşandı.

Türk karasularında kabotaj hakkının verilmesinin 96'ncı yıl dönümü olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen kutlama törenine, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Akbaş, Bodrum Bölge Liman Başkanı Mehmet Kürşat Biçici, İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan, İMEAK Bodrum Deniz Ticaret Odası Başkanı Orhan Dinç, STK ve siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Bodrum Liman Bölge Başkanlığı'nın Atatürk büstüne çelenk sunması ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Törende Bodrum Bölge Liman Başkanı Mehmet Kürşat Biçici, "1 Temmuz 1926 tarihinde Cumhuriyet Türkiye'sinde çok önemli olan Kabotaj Kanunu yürürlüğe girdi. Bu kanuna göre Türkiye limanları ve sahilleri arasındaki yük ve yolcu taşıması ile kılavuzluk hizmetleri bundan böyle Türk vatandaşları ile Türk bayrağı taşıyan gemilerle yapılacağı belirtilmiş ve yaklaşık 350 yıldır süre gelen yabancılara verilen imtiyazlar sona erdirilmiştir. Bu kanun ile sadece bağımsızlığımız ve denizlerdeki hükümdarlık haklarımız perçinlenmemiş aynı zamanda denizciliğimizin gelişmesi için de bir dönüm noktası olmuştur. Bu kanun bir anlamda kurtuluş savaşımızın denizlerdeki zaferidir" dedi.

Törenin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekne ile denize açılan protokol tarafından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehit denizcilerimiz anısına teknelerden gelen sirenler eşliğinde denize çelenk bırakıldı. Cuma namazından sonra mevlit okutuldu.

Etkinlikler Bodrum Belediyesi Mahvel Kafe'de düzenlenen program ile devam etti. Bodrum Deniz Müzesi tarafından 'Denizci bağları eğitimi' verildi. Kumbahçe sahilinde kürek takımı, yelken, rüzgar sörfü ve su sporları gösterileri ile yüzme yarışları, halat çekme, denizden tabak çıkarma yarışında kazananlara ödülleri takdim edildi. Denizciler Derneği önünde pilav ve keşkek ikramında bulunuldu.

Bodrum Belediyesi tarafından, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı çerçevesinde Trafo Kafe'de düzenlenen resepsiyonda, Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı temsilen Başkan Vekili İbrahim Akbaş ile Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu protokolü ve davetlileri ağırladı.