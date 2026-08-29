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Körfez kooperatif kongresinde kavga: 3 yaralı

Körfez kooperatif kongresinde kavga: 3 yaralı
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Körfez Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi kongresinde başkanlık seçimini 87-86 kazanan Orhan Sadun'un taraftarları ile rakibi Yaşar Ateş'in destekçileri arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Sadun yeniden başkan seçildi.

Körfez Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin kongresinde 87-86 sonuçlanan seçim sonrası tansiyon yükseldi. İki adayın taraftarları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, 3 kooperatif üyesi yaralandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Körfez Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin kongresinde, başkanlık seçiminin ardından gerginlik yaşandı. Körfez Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan Orhan Sadun ile Yaşar Ateş başkanlık için yarıştı. Kooperatifin 216 üyesinin bulunduğu kongrede oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açılarak oylar sayıldı. Sayım sonucunda Orhan Sadun 87 oy, Yaşar Ateş ise 86 oy aldı. Aradaki 1 oy farkının ardından salonda tansiyon yükseldi.

Tartışma kavgaya dönüştü

İki adayın taraftarları arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan arbede sırasında kooperatif üyeleri Hüseyin S., Nejdet D. ve Erol O. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin kolunun, bir diğerinin ise burnunun kırıldığı öğrenildi.

1 oy farkla Orhan Sadun yeniden başkan

Kongredeki gerginliğin ardından seçim süreci tamamlandı. Resmi oy sayımında 87 oy alan Orhan Sadun, yeniden Körfez Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi başkanı seçildi. Diğer aday Yaşar Ateş ise 86 oy aldı. Kongrede yaşanan kavga, kooperatif üyeleri arasında üzüntüye neden olurken, tarafların yaşanan gerginliğin ardından sağduyulu davranması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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