1 Mayıs Edremit'te kutlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 1 Mayıs İşçi Bayramı kortej yürüyüşü ve miting sonrası Sadık Gürbüz konseriyle birlikte kutlandı.

Edremit'te Vergi Dairesi önünden başlayan 1 Mayıs yürüyüşüne katılan sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler Baraj Caddesi ve Azerbaycan Bulvarı üzerinden devam ederek Şehit Hamdibey Meydanı'nda toplandı. Yürüyüşe ve kutlama programına Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da eşlik etti. Meydanda yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinlikler 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı, DİSK/Genel-İş Edremit Belediyesi Baştemsilcisi Ceyda Uzunkaya'nın konuşması ile başladı.

Yapılan konuşmaların ardından alanda müzikler eşliğinde halaylar çekilip danslar edildi. Daha sonra sanatçı Sadık Gürbüz sahne aldı. - BALIKESİR