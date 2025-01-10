Metin Tokel, Çanakkale Savaşları Tarihi Alanı'nı Ziyaret Etti

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel'i ağırladı.

1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, dün Çanakkale Zaferi ve İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadasını tahliyesinin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyündeki Seddülbahir Kalesi'nde düzenlenen törene katıldı. Şehitlikleri ziyaret edip, savaş alanlarını gezen Tokel ardından Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'i ziyaret etti. Kaşdemir, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel'e tarihi alan hakkında bilgi verdi. Ziyaret, hediye takdimiyle sona erdi. - ÇANAKKALE