Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Kültür Zirvesi İzmir'de başladı
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Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Kültür Zirvesi İzmir'de başladı

Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Kültür Zirvesi İzmir'de başladı
Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Güncel

İzmir'in ev sahipliğini üstlendiği Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Kültür Zirvesi, yerel yönetimler ve kültürel miras gündemlerinin ele alındığı oturumla başladı.

İzmir'in ev sahipliğini üstlendiği Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Kültür Zirvesi, yerel yönetimler ve kültürel miras gündemlerinin ele alındığı oturumla başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kültürpark fuar hollerinde, 65 ülkeden temsilcinin katılımıyla düzenlenen zirvenin ilk oturumunda "Kültür: Geleceğimizi Kurarken" teması üzerinden konuşmalar yapıldı.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Genel Sekreteri Mehmet Duman'ın başkanlığını üstlendiği oturuma Kültür Objektif 18 Direktörü Marc Villarubias, Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) Başkan Yardımcısı Zeynep Gül Ünal, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Tataristan'dan Kazan Belediye Başkan Yardımcısı Evgeniya Lodvigova, Kırgızistan'dan Oş Belediye Başkan Yardımcısı Zhasur Azimov ile çeşitli kentlerden yöneticiler katıldı.

Genel Sekreter Mehmet Duman, kültürel mirasın korunması, yerel yönetimlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde kültür ve yerel kültür politikalarının ele alındığı zirvenin dünyanın geleceği açısından büyük önem taşıdığına işaret etti.

Oturumun sonunda UCLG Genel Sekreteri Emilia Saiz ile ICOMOS Başkan Yardımcısı Zeynep Gül Ünal arasında kültürel miras konusunda mutabakat zaptı imzalandı.

Uluslararası iki kuruluşun kültürel miras ve kültür konularının sürdürülebilir kalkınma politikaları konusunda ortak projeler, akademik iş birliği ve farkındalık çalışmaları yapacağı bildirildi.

Zirve 3 gün sürecek

Kültürpark 4 Nolu holde 9-11 Eylül tarihleri arasında düzenlenen zirvede 65 ülkeden temsilciler buluşacak.

Zirvede kültürün iklim kriziyle, toplumsal cinsiyetle, erişilebilirlikle, engeller ve eşitsizliklerle ilişkisi ele alınırken Kovid-19 salgını sonrası kültür, çevre ve sağlık politikaları, kültürel haklar, yaratıcı ekonomi ve kültürel çeşitlilik, kültürel miras ve turizm, kültürel diplomasi gibi temalarda da oturumlar yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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