Yerel Seçimlerde İstanbul İçin Sürpriz İsim: Eski Sağlık Bakanı Müezzinoğlu Yeşil Işık Yaktı

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, AK Parti'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun da adının geçtiğini söyledi. Alçı, Müezzinoğlu'nun "Aday ol" diyenlere "Hizmet için varım" diye yeşil ışık yaktığını ileri sürdü.

"ERDOĞAN CİDDİ MESAİ YAPIYOR"

Nagehan Alçı, "Cinayeti Türkiye'nin kararlılığı çözüyor" başlığıyla yayımlanan yazısında "Mart yaklaştıkça merak da artıyor. Büyükşehirlerde adaylar kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isimleri belirlemek için ciddi bir mesai yaptığını ve araştırmalar yaptırdığını biliyoruz" görüşünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

'ANKARA'DAN YAVAŞ'IN KARŞISINA SOYLU'

"Ankara için Mehmet Özhaseki ismi kesinlik kazandı diyen olsa da ben hala masada Süleyman Soylu'nun isminin de olduğunu düşünüyorum. İkisi de çok güçlü adaylar. Özhaseki Kayseri'de herkesin sevdiği ve özlediği bir isim. Öte yandan Soylu'nun da hem AK Parti hem de MHP tabanında ciddi bir karşılığı var. O nedenle Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına çıkması fikri rafa kalkmış değil" diyen Alçı, şöyle devam etti:

Süleyman Soylu

"İçişleri Bakanı'nın İzmir için de isminin telaffuz edildiğini duyuyorum. Açıkçası bu da Soylu'nun DP geçmişini düşündüğünüzde akla son derece yatkın. Zira İzmir yıllar boyu CHP'nin değil, merkez sağın kalesiydi." diyen Alçı şu şekilde devam etti:

'YILDIRIM VE KURTULMUŞ'A ALTERNATİF OLARAK MÜEZZİNOĞLU'

"İstanbul'a gelince Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş'un isimleri ağırlıklarını koruyor. Öte yandan parti içinde konuşulan ama basına yansımayan bir isim daha var: Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu. Müezzinoğlu'nun hem AK Parti tabanından hem merkez sağ ve milliyetçi kanattan hem de Saadet kanadından oy alabileceği düşünülüyor. Parti içinde kendisine "Aday ol" baskısı yapanlar var. Müezzinoğlu da bu isteklere "Partim bana ne görev verse yaparım, hizmet için varım" diye yeşil ışık yakıyor."