: Yerel seçimlerde CHP'den aday olan Alper Taş, Ekrem İmamoğlu'na sitem etti

22.12.2019 00:14 | Son Güncelleme: 22.12.2019 00:35

Son yerel seçimlerde CHP'den Beyoğlu Belediye Başkan adayı olan Alper Taş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

Cumhuriyet TV'den Serhat Doğan'a konuşan ÖDP'nin eski Genel BaşkanıTaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazandıktan sonra her kesime teşekkür ettiğini belirterek, "Ama mesela sosyalistler bir kere ağza alınmadı" dedi.

"BEKLENTİ İÇİNDE DEĞİLİZ ZİHNİYET AÇISINDAN SÖYLÜYORUM"

Alper Taş, Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazandıktan sonra her kesime teşekkür ettiğini belirterek "Teşekkür beklentisi içinde olduğumuzdan değil ama bir zihniyet olarak söylüyorum. Bir yere not aldık bunu. Herkese teşekkür etti ama mesela sosyalistler bir kere ağza alınmadı. Kişisel olarak kimseye kırgın olacak bir yapıda değilim. Sol diye ortada olan insanların bile sosyalistlere teşekkür etmekten imtina ettiğini söylüyorum" dedi.

ALPER TAŞ KİMDİR?

Alper Taş, 1967 yılında Rize'nin Pazar ilçesinin Subaşı köyünde doğdu. Taş, üniversiteye kadar olan öğrenimini Pazar'da tamamladı. Pazar İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gördü. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında çeşitli siyasi faaliyetler içerisinde yer aldı.

ÖDP GENEL BAŞKANLIĞI YAPTI

Bunun yanında Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin kurulmasında büyük rol oynadı. Parti'de Beykoz İlçe Yöneticiliği, İstanbul İl Örgütü Yöneticiliği, İstanbul İl Başkanlığı, Parti Meclisi Üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 21 Haziran 2009'da yapılan ÖDP 6. Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlık makamına getirildi. Füsun Taş ile evli olan Alper Taş İstanbul'da yaşamaktadır.

Taş ayrıca, CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı olarak 31 Mart seçimlerinde aday olmuştu.

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