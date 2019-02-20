Yerel Seçime Doğru

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, "Gezdiğimiz kırsal mahallelerin tamamında büyük bir teveccüh görüyoruz."dedi.

Kılıç, beraberinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Vejdi Kahraman, Kızıltepe Belediye Başkan adayı Şükrü Cevheroğlu, Kızıltepe İlçe Başkanı Mehmet Aydın Yücedağ ile Kızıltepe'nin kırsal Yüksektepe, Yurteri, Uzunkaya, Dilek, Hacıyusuf ve Gürmeşe mahallerini ziyaret etti.

AK Parti belediyeciliğini tüm Mardin halkına yaşatmak istediklerini belirten Kılıç, geçmişte yaşanan olumsuzluklardan dolayı birçok mahallenin tedirginlik içerisinde olduğunu söyledi.

Kılıç, şöyle konuştu:

"AK Parti hükümetleri ile inşallah kırsalda yaşayan vatandaşımızın da desteğiyle kırsal mahallelerimiz hak ettiği hizmeti, icraatı artık alacak. Biz yolu ve alt yapısı yapılmayan, taziye evi olmayan, çocuk oyun alanları bulunmayan, gençlerimizin vakit geçirebilecekleri sosyal alanlardan mahrum bırakılan hiçbir mahallemizin olmasını istemiyoruz. Gezdiğimiz kırsal mahallelerin tamamında büyük bir teveccüh görüyoruz. Adaylarımız ve heyetimiz büyük bir heyecanla karşılanıyor. İnşallah bu teveccüh 31 Mart'ta sandıklara da yansıyacaktır."

Kaynak: AA