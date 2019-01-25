Yerel Seçime Doğru

MHP Mardin İl Başkanı Mehmet Veysi Oğuz, beraberinde partililerle, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç'ı ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Kılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'nin çıkarlarına yönelik atılan her adımda tavırlarını net bir şekilde ortaya koydukları için MHP teşkilatına teşekkür ettiğini söyledi.

MHP'nin en sıkıntılı dönemlerde bile ülke çıkarlarını gözeterek hareket etmesinin birçok kesimin takdirini kazandığını dile getiren Kılıç, şöyle konuştu:

"Aynı amaç için çalışıyoruz. El birliğiyle mücadelemizi tüm yozlaşmış, çıkarcı zihniyete karşı durmadan sürdüreceğiz. Gerçekleştirilen bu ittifaka liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan çok önem veriyor. Bizler de çok önemsiyoruz. Ülkemiz için faydalı olan neyse bizler o doğrultuda hareket etmeye özen gösteriyoruz. Çünkü önemli olan milletimizin huzuru ve ülkemizin bekasıdır."

Kaynak: AA