Yerel gazeteler için destek çağrısı

GAZİANTEP (İHA) - Çağdaş Gazeteciler Derneği Gaziantep Şube Başkanı Aslı Emektar, maddi sıkıntılardan dolayı yerel gazetelerin hızla kapanmaya gittiğini dile getirdi.

2019 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği ve geçtiğimiz günlerde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mahalli medyaya destek vermek için, Meclis kararlarının şeffaf şekilde halka duyurulması amacıyla Belediye Meclis kararlarının başta resmi ilan alan gazeteler olmak üzere etkili iletişim araçları tarafından ücreti karşılığında halka duyurulması kararı aldığını hatırlattı. Benzer uygulamanın Gaziantep'te de hayata geçirilebileceğini kaydeden Başkan Emektar, "Maalesef yerel gazetelerin kendini besleyememesi nedeniyle birçok meslektaşımız gazetelerini kapatmak zorunda kalıyor. Binlerce yerel basın çalışanı işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Gazeteler ekonomik kriz karşısında güç kaybetti. Bu mücadele sonucunda kimi gazeteler sallanarak da olsa ayakta kalabilirken, birçoğu da kapısına kilit vurdu. Bu nedenle yetkili kişilerin yerel basının sesini duyması gerekmektedir. Eğer bu durum böyle devam ederse ilerleyen günlerde yerel gazete diye bir şey kalmayacak" şeklinde konuştu - GAZİANTEP

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